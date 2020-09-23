В течение первых трех лет после приобретения электрокара.

Владельцы нового электрического кроссовера Volkswagen ID 4 получат приятный бонус в виде бесплатного и безлимитного доступа к сети фирменных зарядных станций в США, в течение трех лет, после покупки.

Смотрите также: Новый Opel Mokka отпраздновал мировую премьеру и раскрыл цены

Представительство Volkswagen в США заявляет, что льгота предоставляется без дополнительных затрат для покупателей ID 4, и она предоставит новым владельцам доступ к 470+ зарядным станциям сети Electrify America в США. Компания Electrify America является “дочкой” Volkswagen Group и развивает сеть станций скоростной зарядки на территории Северной Америки.

Electrify America начала работать в 2019 году, а к концу 2021 года должна иметь около 800 станций с 3500 зарядными устройствами, доступными для водителей.

Дебют самого электрического кроссовера Volkswagen ID 4 состоится уже сегодня, 23 сентября в онлайн-формате. Следите за новостями на Авто 24, чтобы быть среди первых, кто познакомится с новинкой.