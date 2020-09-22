Компактный кроссовер дебютировал в двух исполнениях: электрическом Mokka-e и стильно-спортивном GS Line. Он стал предвестником и носителем ключевых особенностей дизайна всех автомобилей Opel следующего поколения.

Opel Mokka нового поколения является во многом знаковым для немецкой марки. Он первым демонстрирует новый фирменный стиль и "лицо бренда” – Opel Vizor. Также в нем впервые реализована новая концепция обустройства салона Pure Panel. Но, возможно, самое важное – новый "Мокка" впервые запускается сразу в традиционных бензиновых и дизельных версиях и в электрическом исполнении.

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Смелая внешность, динамичный характер, просторный 5-местный салон, уникальные для своего класса технологии, экологические ДВС и электрическая версия, доступная уже на старте продаж – Opel Mokka был создан, чтобы осуществить прорыв и имеет для этого все, что нужно.

Дизайн нового Opel Mokka

Фото: элементы Opel Vizor / Opel

Opel Vizor снаружи, Pure Panel – внутри. Компактный, но "мускулистый" 4,15-метровый кроссовер стоит на больших колесах и имеет короткие свесы спереди и сзади. Он первым примерил новое фирменное “лицо” Opel – сочетание в горизонтали решетки радиатора, основных фар, светодиодов дневных ходовых огней. Интерьер кроссовера полностью лишили аналоговых приборов, а мультимедийную систему и цифровую панель приборов сделали максимально лаконичными, чтобы не отвлекать водителя на лишнее. В то же время, сохранены отдельные кнопки и физические органы управления для основных функций.

Силовые агрегаты Mokka II

Впервые Opel выводит на рынок линейку модели с традиционными двигателями внутреннего сгорания и электромотором. Все они используют высокоэффективную мультифункциональную платформу CMP (Common Modular Platform).



Фото: размещение компонентов в электрическом Opel Mokka-e / Opel

Электромотор Mokka-e отличается высокой мощностью 136 л.с. или 100 кВт, а также солидным крутящим моментом в 260 Нм. Аккумулятор на 50 кВт-ч позволяет Opel Mokka-e преодолевать на одном заряде 324 км (WLTP). Для пополнения заряда можно использовать источник питания типа wallbox (максимум до 11 кВт), или воспользоваться общественной станцией для зарядки с максимально допустимой мощностью до 100 кВт. Гарантия на аккумулятор составляет 8 лет или 160 тыс. км пробега. От 0 до 100 км/ч электрический кроссовер ускоряется за 3,7 секунды.

Новые двигатели внутреннего сгорания предлагают идеальный баланс между эффективностью и мощностью. Бензиновые и дизельные моторы имеют мощность от 100 до 130 л.с., умеренный расход топлива и хорошие эксплуатационные показатели. Так на 100 км кроссовер потребляет только 3,8-4,8 л в смешанном цикле, уровень выбросов СО2 составляет 100-111 г/км (NEDC).

Opel Mokka с мотором мощностью 130 л.с. и механической коробкой передач развивает максимальную скорость 202 км/ч и разгоняется 0-100 км/ч за 9,2 секунды. Версия со 100-сильным 1,2-литровым турбомотором имеет максималку в 182 км/ч, а упражнение на ускорение выполняет за 11 секунд.

Двигатель мощностью 100 л.с. работает в паре с 6-ст механической коробкой переключения передач, а покупатели 130-сильной версии смогут выбирать между 8-в автоматом или той же механической коробкой. Автоматическая трансмиссия имеет адаптивную программу управления и технологию Quickshift, которые обеспечивают плавное и быстрое переключение. Кроме того, водитель может сам переключать передачи с помощью штатных подрулевых лепестков под рулем.

Компанию бензиновым агрегатам составляет 1,5-литровый турбодизель мощностью 110 л.с. с крутящим моментом 250 Нм. Он работает в паре исключительно с МКПП на 6 передач и имеет скромный аппетит, среди ДВС, потребляя 3,8 литра горючего на 100 км.

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Системы комфорта и безопасности Opel Mokka

Адаптивный круиз-контроль ACC (Advanced Cruise Control) с функцией полной остановки и начала движения Stop & Go – является новацией для современных кроссоверов B-класса, которая сохраняет топливо и нервы водителя в пробках. Также Opel Mokka обучен автоматически следовать за автомобилем впереди, не требуя каких-либо действий водителя по управлению педалями тормоза или акселератора. Адаптивный круиз-контроль поддерживает определенное расстояние между Opel Mokka и автомобилем впереди идущего. Эта функция работает на скорости от 30 до 180 км/ч и реализована с помощью радара и камеры. Скорость кроссовера Opel Mokka увеличивается или уменьшается, чтобы следовать за автомобилем впереди, но не превышает заранее установленную скорость.

Фото: электронные помощники в новом Opel Mokka / Opel

Активная система контроля рядности Active Lane Positioning позволяет удерживать Opel Mokka в центре своей полосы движения. Кроме того, новинка может предложить систему предупреждения о лобовом столкновении с функцией автоматического экстренного торможения и распознавания пешеходов (работает на скорости 5 км/ч и выше). Также доступна система распознавания дорожных знаков, камера заднего вида с 180-градусным панорамным обзором, парктроники, мониторинг слепых зон и функция помощи при парковке Automatic Park Assist.

Абсолютным эксклюзивом в данном сегменте является адаптивные матричные фары IntelliLux LED, насчитывающие 14 осветительных элементов. Корму кроссовера также украшает необычная световая оптика. Применение инновационных светодиодов позволило дизайнерам создать очень тонкие и вытянутые фонари.

Комфорт и удобство Mokka

Новая линейка информационно-развлекательных систем объединяет онлайн-сервисы, а также поддерживает подключение смартфонов по протоколам Android Auto и Apple CarPlay.

Для Opel Mokka доступны различные типы кресел с правильной эргономичной формой и возможностью индивидуального регулирования по шести направлениям. Кроме того, автомобиль может быть укомплектован спортивными сиденьями, или роскошными креслами с кожаной отделкой, что также является нетипичным для автомобиля B-класса. Опционально для нового Mokka предлагаются сиденья с кожаной обивкой, электрическим подогревом, оригинальной перфорацией и даже функцией массажа спины.

Цены Opel Mokka 2021 и появление в Украине

Фото: Opel Mokka второго поколения и Opel Mokka-e / Opel

Цена на новинку в Германии стартует от 19 990 евро. Электрическая версия Opel Mokka-e предлагается по цене 32 990 евро (или 23 420 евро с учетом местных субсидий). Цены и комплектации для украинского рынка пока на стадии формирования и будут объявлены дополнительно официальным представительством Opel в Украине. По предварительным данным, первые поставки модели ожидаются в 2021 году.