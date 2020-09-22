Компактний кросовер дебютував у двох виконаннях: електричному Mokka-e та стильно-спортивному GS Line. Він став провісником і носієм ключових особливостей дизайну усіх автомобілів Opel наступного покоління.

Opel Mokka нового покоління багато в чому є знаковим для німецької марки. Він першим демонструє новий фірмовий стиль і “обличчя бренду” – Opel Vizor. Також у ньому вперше реалізована нова концепція облаштування салону Pure Panel. Та, можливо, найважливіше – новий “Мокка” вперше запускається відразу в традиційних бензинових і дизельних версіях та в електричному виконанні.

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Смілива зовнішність, динамічний характер, просторий 5-місний салон, унікальні для свого класу технології, екологічні ДВЗ та електрична версія, доступна вже на старті продажу – Opel Mokka був створений, щоб здійснити прорив і має для цього все, що потрібно.

Дизайн нового Opel Mokka

Фото: елементи Opel Vizor / Opel

Opel Vizor зовні, Pure Panel – всередині. Компактний, але “м'язистий” 4,15-метровий кросовер стоїть на великих колесах і має короткі звіси спереду і ззаду. Він першим приміряв нове фірмове “обличчя” Opel – поєднання в горизонталі решітки радіатора, основних фар, світлодіодів денних ходових вогнів. Інтер’єр кросовера повністю позбавили аналогових приладів, а мультимедійну систему та цифрову панель приладів зробили максимально лаконічними, аби не відволікати водія на зайве. У той же час, збережено окремі кнопки і фізичні органи управління для основних функцій.

Силові агрегати Mokka II

Вперше Opel виводить на ринок лінійку моделі з традиційними двигунами внутрішнього згоряння та електромотором. Усі вони використовують високоефективну мультифункціональну платформу CMP (Common Modular Platform).



Фото: розміщення компонентів у електричному Opel Mokka-e / Opel

Електромотор Mokka-e вирізняється високою потужністю 136 к.с. або 100 кВт, а також солідним крутним моментом у 260 Нм. Акумулятор на 50 кВт-год дозволяє Opel Mokka-e долати на одному заряді 324 км (WLTP). Для поповнення заряду можна використовувати джерело живлення типу wallbox (максимум до 11 кВт), або скористатися громадської станцією для зарядки з максимально допустимою потужністю до 100 кВт. Гарантія на акумулятор складає 8 років або 160 тис. км пробігу. Від 0 до 100 км/год електричний кросовер прискорюється за 3,7 секунди.

Нові двигуни внутрішнього згоряння пропонують ідеальний баланс між ефективністю і потужністю. Бензинові і дизельні мотори мають потужність від 100 до 130 к.с., помірну витрату пального і гарні експлуатаційні показники. Так на 100 км кросовер споживає лише 3,8-4,8 л у змішаному циклі, рівень викидів СО2 становить 100-111 г/км (NEDC).

Opel Mokka з двигуном потужністю 130 к.с. і механічною коробкою передач розвиває максимальну швидкість 202 км/год і розганяється 0-100 км/год за 9,2 секунди. Версія зі 100-сильним 1,2-літровим турбомотором має максималку у 182 км/год, а вправу на прискорення виконує за 11 секунд.

Двигун потужністю 100 к.с. працює в парі з 6-ст механічною коробкою перемикання передач, а покупці 130-сильної версії зможуть обирати між 8-ст автоматом або тією ж механічною коробкою. Автоматична трансмісія має адаптивну програму управління і технологію Quickshift, які забезпечують плавне та швидке перемикання. Крім того, водій може сам перемикати передачі за допомогою штатних підрульових пелюсток під кермом.

Компанію бензиновим агрегатам складає 1,5-літровий турбодизель потужністю 110 к.с. з обертовим моментом 250 Нм. Він працює в парі виключно з МКПП на 6 передач і має найскромніший апетит, серед ДВЗ, споживаючи 3,8 літра пального на 100 км.

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Системи комфорту і безпеки Opel Mokka

Адаптивний круїз-контроль ACC (Advanced Cruise Control) з функцією повної зупинки і початку руху Stop & Go – є новацією для сучасних кросоверів B-класу, яка береже пальне та нерви водія у заторах. Також Opel Mokka навчений автоматично слідувати за автомобілем попереду, не вимагаючи будь-яких дій водія з управління педалями гальма або акселератора. Адаптивний круїз-контроль підтримує певну відстань між Opel Mokka та автомобілем що рухається попереду. Ця функція працює на швидкості від 30 до 180 км/год і реалізована за допомогою радара і камери. Швидкість кросовера Opel Mokka збільшується або зменшується, щоб слідувати за автомобілем попереду, але не перевищує заздалегідь встановлену швидкість.

Фото: електронні помічники в новому Opel Mokka / Opel

Активна система контролю рядності Active Lane Positioning дозволяє утримувати Opel Mokka в центрі своєї смуги руху. Крім того, новинка може запропонувати систему попередження про лобове зіткнення з функцією автоматичного екстреного гальмування і розпізнавання пішоходів (працює на швидкості 5 км/год і вище). Також доступна система розпізнавання дорожніх знаків, камера заднього виду з 180-градусним панорамним оглядом, парктроніки, моніторинг сліпих зон і функція допомоги при парковці Automatic Park Assist.

Абсолютним ексклюзивом в даному сегменті є адаптивні матричні фари IntelliLux LED, які налічують 14 освітлювальних елементів. Корму кросовера також прикрашає незвичайна світлова оптика. Застосування інноваційних світлодіодів дозволило дизайнерам створити дуже тонкі і витягнуті ліхтарі.

Комфорт і зручність Mokka

Нова лінійка інформаційно-розважальних систем об'єднує онлайн-сервіси, а також підтримує підключення смартфонів за протоколами Android Auto і Apple CarPlay.

Для Opel Mokka доступні різні типи крісел з правильною ергономічною формою і можливістю індивідуального регулювання за шести напрямками. Крім того, автомобіль може бути укомплектований спортивними сидіннями, або розкішними кріслами зі шкіряним оздобленням, що також є нетиповим для автомобіля B-класу. Опційно для нового Mokka пропонуються сидіння з шкіряною оббивкою, електричним підігрівом, оригінальною перфорацією і навіть функцією масажу спини.

Ціни Opel Mokka 2021 та поява в Україні

Фото: Opel Mokka другого покоління та Opel Mokka-e / Opel

Ціна на новинку в Німеччині стартує від 19 990 євро. Електрична версія Opel Mokka-e пропонується за ціною 32 990 євро (або 23 420 євро з урахуванням місцевих субсидій). Ціни і комплектації для українського ринку поки на стадії формування і будуть оголошені додатково офіційним представництвом Opel в Україні. За попередніми даними, перші поставки моделі очікуються в 2021 році.