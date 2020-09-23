"Беспроводная" трасса будет подпитывать в движении электробусы.

Израильский стартап ElectReon (ранее назывался ElectRoad) и муниципалитет Тель-Авив-Яффа объявили о старте исследовательского проекта дороги, который заряжает электрокары на ходу. Участок длиной в 600 м станет частью двухкилометрового автобусного маршрута между железнодорожной станцией "Университет Тель-Авива" и автобусной станцией "Терминал Клацкина".

Кроме электробусов, на такой дороге смогут заряжаться специально оснащены микроавтобусы, фургоны, грузовики и легковушки.

Кабели и катушки, заложенные в толщу асфальта, позволяют транспортным средствам с приемным оборудованием принимать электрическую энергию на ходу.

Зарядка на ходу позволяет электрическому автобусу или легковушке довольствоваться меньшей по объему тяговой батареей. Для общественного транспорта бонусом также является увеличение времени работы. Если на зарядку не нужно тратить время, значит, электробус может ходить маршрутом хоть с раннего утра до глубокой ночи. Впрочем, замысел ElectReon теоретически предполагает установку аналогичных беспроводных зарядных зон и на конечных автобусных станциях или в автобусных парках, чтобы пополнять запас энергии в батарее в промежутках между выходом на линию.

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Если опыт с первым таким маршрутом в Тель-Авиве власти сочтут удачным, зарядная технология будет распространена на ряд других маршрутов, а в отдаленной перспективе – едва ли не на все основные улицы.

Для ElectReon это не первый такой эксперимент. Фирма построила участок для беспроводной зарядки длиной 1,6 км на острове Готланд (как уверяют разработчики, это первая такая трасса на загородном маршруте). К декабрю 2020 года аналогичная трасса с технологией от Электриона должна заработать в немецком Карлсруэ. В Тель-Авиве задействованы электробусы с суперконденсаторами вместо обычных тяговых батарей. На Готланде проверку проходят аналогичные электробусы, а еще тяжелые грузовики с литиево-ионными аккумуляторами. А в Карлсруэ будут бегать электробусы с литиево-ионными батареями. Все они, естественно, снабжены приемными катушками под днищем для беспроводной зарядки в движении.

Напомним, что электрозарядки на парковках сделают обязательными.