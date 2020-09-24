Основатель и руководитель Tesla уверяет, что программное обеспечение фирменной системы Autopilot было тщательно доработано и уже почти готово к эволюционному обновлению.

На ежегодном собрании акционеров Tesla Motors и мероприятии Battery Day 2020 генеральный директор Илон Маск объявил, что его компания готовится выпустить приватную бета-версию “полностью автоматической системы управления” Autopilot в ближайшие месяцы.

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"Людям трудно судить о прогрессе в сфере автоматического управления", – сказал Маск толпе акционеров, собравшихся на мероприятии в отдельных Tesla Model 3 ради социального дистанцирования. ”В то же время у меня лично есть автомобиль с альфа-версией Autopilot, поэтому я хорошо представляю, что происходит".

Маск далее объяснил, как недавно программным инженерам Tesla пришлось капитально модифицировать основные части кода автопилота, включая переосмысление того, как электронная система “видит” мир.

“Нам пришлось сделать фундаментальную перепись всего стека программного обеспечения Autopilot ... Сейчас мы обозначаем 3D-видео, что значительно отличается от того, как раньше мы обозначали отдельные 2D-изображения”, – пояснил Маск, имея в виду то, как программа Autopilot понимает объекты, которые она “видит” с помощью восьми камер, и как она должна на них реагировать. "Сейчас мы размечаем целые видеосегменты, беря все камеры одновременно и помечая их. Изящество нейронной сети автомобиля и общая логика значительно улучшаются”.

Илон Маск также сказал, что водители могут вскоре получить возможность испытать эту более совершенную версию автопилота.

“Я думаю, надеюсь, мы выпустим приватную бета-версию Autopilot – полную самоуправляемую версию “Автопилота” – примерно через месяц. И тогда люди действительно поймут масштаб изменений. Они глубокие. Вы увидите, каково это, какое это чудо”.