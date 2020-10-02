Футуристический концепт в ретро-кузове нашпигован инновациями.

Рентгеновское зрение – способность супергероев из комиксов, о которой мечтают мальчишки во всем мире. Японский концепт Kyocera Moeye обладает таким талантом: он способен видеть вещи насквозь, делать их прозрачными. Хотя вряд ли это достанется серийному автомобилю.

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Не удивляйтесь, если не слышали о марке Kyocera, поскольку это не автопроизводитель. По данным Википедии, корпорация Kyocera является японским “многонациональным производителем керамики и электроники со штаб-квартирой в Киото”, ориентированным на производство “промышленной керамики, солнечных энергосистем, телекоммуникационного оборудования, оборудования для визуализации офисных документов”. От такой компании не ожидаешь увидеть прототип автомобиля. Хотя, если свой концепт авто есть у Sony, почему бы не сделать его и Kyocera.

Что еще интереснее, Moeye – уже второй концепт-кар фирмы. Он демонстрирует некоторые технологии компании и то, как их можно использовать в автомобильной промышленности. Очевидно, что планов по производственной модели у компании нет.

Салон концепта Moeye (“Моай”, условно – “больший глаз”) имеет прозрачные зоны, чтобы “расширить поле зрения водителя”. Это достигается благодаря использованию так называемой “оптической технологии маскировки” Kyocera, которая опирается на множество камер и большой экран, который отражает то, что происходит в недоступной зоне обзора. Части приборной панели также могут стать экранами, обеспечивают полномасштабный 3D-обзор дороги.

Фото: концепт Kyocera Moeye / Motor1

Кроме того, на крыше и дверях концепта установлены светодиодные панели, которые генерируют “благоприятное для жизни” освещение, очень похожее на естественное. Цвет и насыщенность света можно регулировать, чтобы имитировать естественный свет утром или вечером.

Kyocera также предлагает выбор ароматической атмосферы в салоне, благодаря возможности выбора между пятью различными ароматами. Усовершенствованная аудиосистема с динамиками с пьезоэлементами также является частью инноваций. Все эти технологии упакованы в старинный дизайн кузова.

Конечно, концепт предусматривает полностью электрическую силовую установку и систему автономного управления 5 уровня, поскольку у автомобиля даже нет руля.