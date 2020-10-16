Компанія Nissan озвучила дату прем'єри кросовера Magnite, який має стати найдешевшим в лінійці марки. Новинку представлять 21 жовтня.

Компанія Nissan також оприлюднила свіжі фото серійної версії Magnite, щоправда, в легкому камуфляжі. Автомобіль проходить фінальні випробування на заводі в японській префектурі Тотігі.

Кросовер, який спочатку планували випустити під брендом Datsun, отримав рельєфний капот, шестикутні грати радіатора, рейлінги на даху.

На фотографіях також видно чорний дах, пластикові накладки на колісні арки і темні віконні стійки.

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Раніше Nissan показав інтер'єр кросовера для ринків з правим кермом. У салоні встановлять цифрову приладову панель і восьмидюймовий екран-планшет мультимедійної системи. Відомо, що в список оснащення Magnite увійдуть круїз-контроль і камери кругового огляду, а також клімат-контроль.

Новинку запропонують з двома моторами: трициліндровим "атмосферником" об'ємом 1,0 літра, що видає близько 72 кінських сил, і його турбоверсією потужністю 95 к.с. Залежно від мотора можна буде вибрати один з трьох типів трансмісій: "механіку", "робот" або варіатор.

На початку 2021 року Nissan Magnite вийде на індійський ринок, де він стане конкурентом Maruti Suzuki Vitara Brezza і Renault Kiger, який також з'явиться в продажу в наступному році. Очікується, що вартість Magnite складе менше 600 000 рупій, або 8,2 тисячі доларів.

Нагадаємо, що Renault показала бюджетний електрокросовер.