Компания Nissan озвучила дату премьеры кроссовера Magnite, который должен стать самым дешевым в линейке марки. Новинку представят 21 октября.

Компания Nissan также обнародовала свежие фото серийной версии Magnite, правда, в легком камуфляже. Автомобиль проходит финальные испытания на заводе в японской префектуре Тотиги.

Кроссовер, который изначально планировали выпустить под брендом Datsun, получил рельефный капот, шестиугольную решетку радиатора, рейлинги на крыше.

На фотографиях также видна черная крыша, пластиковые накладки на колесные арки и темные оконные стойки.

Также интересно: Mercedes-Benz G-Class получил бюджетную версию

Ранее Nissan показал интерьер кроссовера для рынков с правым рулем. В салоне установят цифровую приборную панель и восьмидюймовый экран-планшет мультимедийной системы. Известно, что в список оснащения Magnite войдут круиз-контроль и камеры кругового обзора, а также климат-контроль.

Новинку предложат с двумя моторами: трехцилиндровым "атмосферником" объемом 1,0 литра, выдающем около 72 лошадиных сил, и его турбоверсией мощностью 95 л.с. В зависимости от мотора можно будет выбрать один из трех типов трансмиссий: "механику", "робот" или вариатор.

В начале 2021 года Nissan Magnite выйдет на индийский рынок, где он станет конкурентом Maruti Suzuki Vitara Brezza и Renault Kiger, который также появится в продаже в следующем году. Ожидается, что стоимость Magnite составит менее 600 тысяч рупий, или 8,2 тысячи долларов.

Напомним, что Renault показала бюджетный електрокросовер.