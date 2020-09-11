Mercedes-Benz начал продажи удешевленной версии G-Class – с 4-цилиндровым мотором.

Такой внедорожник выпускается там же, где собирают и его другие модификации – на заводе Magna-Steyr в Граце, Австрия, но продавать новинку будут только в Китае.

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Удешевленный G-Class получил 2,0-литровый турбомотор с маркировкой M274 DE20LA, который выдает 258 л.с. и 370 Нм крутящего момента. Двигатель работает в паре со стандартной для G-Class 9-ступенчатой автоматической КПП 9G-Tronic и системой полного привода.

С такими агрегатами рамный внедорожник ускоряется с места до 100 км/ч за 8 секунд, а его максимальная скорость достигает отметки в 190 км/ч.

Узнать новый базовый G-Class внешне довольно сложно, потому что на фоне других (не считая AMG-модификаций) его выдают только шильдик G350 на пятой двери и отсутствие логотипов V8 на передних крыльях. По оснащению он идентичен старшей версии G500.

Кстати, до сих пор последний G-Class оснащали только бензиновыми V8 и рядными дизельными «шестерками».

Цены на новый Mercedes-Benz G350 в Китае стартуют от 1 429 800 юаней, что составляет 175 891 евро по текущему курсу. В Украине за доступную версию G-Class 350 d просят от 118 601 евро. Самая дорогая модификация Mercedes-AMG G 63 стоит от 176 195 евро.

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