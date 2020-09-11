Mercedes-Benz почав продажі здешевленої версії G-Class - з 4-циліндровим мотором.

Такий позашляховик випускається там же, де збирають і його інші модифікації, - на заводі Magna-Steyr в Граці, Австрія, але продавати новинку будуть тільки в Китаї.

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Здешевлений G-Class отримав 2,0-літровий турбомотор з маркировкою M274 DE20LA, який видає 258 к.с. і 370 Нм крутного моменту. Двигун працює в парі зі стандартною для G-Class 9-ступінчастою автоматичною КПП 9G-Tronic і системою повного приводу.

З такими агрегатами рамний позашляховик прискорюється з місця до 100 км / год за 8 секунд, а його максимальна швидкість досягає позначки в 190 км / год.

Впізнати новий базовий G-Class зовні досить складно, бо на тлі інших (не рахуючи AMG-модифікацій) його видають тільки шильдик G350 на п'ятій двері і відсутність логотипів V8 на передніх крилах. За оснащенням він ідентичний старшій версії G500.

До речі, до цих пір останній G-Class оснащували тільки бензиновими V8 і рядними дизельними «шістками».

Ціни на новий Mercedes-Benz G350 у Китаї стартують від 1 429 800 юанів, що становить 175 891 евро за поточним курсом. В Україні за найдоступнішу версію G-Class 350 d просять від 118 601 евро. Найдорожча модифікація Mercedes-AMG G 63 коштує від 176 195 евро.

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