Стоимость электрокроссовера Dacia Spring Electric зависит от страны, в которой она продается.

После недавней презентации нового электрокроссовера Dacia Spring Electric остался лишь один вопрос – ее цена, которую так и не озвучили. Однако в одном венгерском СМИ "выплыла" эта информация. В рекламе сказано, что для первых ста покупателей по заказу ее цена составляет 17 800 евро.

Впрочем, существуют и хорошие новости. По крайней мере для жителей ЕС. В этой же рекламе сказано, что позже автомобиль будет продаваться с правительственной поддержкой Венгрии "за 3 990 000 форинтов”, то есть в эквиваленте 11 000 евро или 13 000 долларов.

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В других странах правительственные льготы на покупку электромобиля другие. Например, во Франции существует поощрение на сумму 12 000 евро. То есть Dacia Spring Electric будет стоить для покупателя всего 5800 евро! Плохая новость – в Украине правительственных доплат нет, есть только нулевая пошлина и НДС. Поэтому мы будем покупать бюджетный электромобиль по цене около 18 тысяч евро. Не очень дорого как для электромобиля, но и не бесплатно.

Напомним, что Dacia Spring Electric создана из индийского Renault Kwid и имеет батарею на 26,8 кВт-ч, что обеспечивает на одном заряде пробег в 225 км. Модель будет иметь два уровня комплектации и версии для каршеринга и фургон.

Электродвигатель обеспечивает 45 л.с. В обычном режиме и 31 – в экорежиме. Максимальная скорость ограничена соответственно 125 и 100 км / ч.

Аккумулятору требуется 14 часов, чтобы пополнить его из домашней розетки до максимума. С помощью дополнительного кабеля быстрой зарядки постоянного тока на станции 30 кВт зарядка до 80 процентов занимает менее часа.

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