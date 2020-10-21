Мощность более 1000 лошадиных сил, резвость суперкара, режимы "танка" и "краба" – каким получится электрический пикап Hummer.

В последние годы многих крупных автопроизводителей преодолевает ностальгия, что заставляет их давать новую жизнь своим знаменитым моделям, которые в свое время успели получить статус культовых машин. Так, BMW воскресила “восьмерку”, Toyota вернула в строй легендарную Supra, а совсем недавно Ford представил современную версию знаменитого Bronco.

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Видимо, следующим громким возвращением станет премьера нового внедорожника от General Motors, который американцы выпустят под всем известным названием Hummer. Именно под таким именем концерн с 1992 по 2010 год производил автомобили, которые ведут свою родословную от знаменитого армейского вездехода HMMWV. Мы собрали все самое интересное о новом “Хаммере”, который сохранит грубость и харизму предшественников, а также получит невероятную силу и современные системы.

Как он будет выглядеть?

Впервые General Motors официально объявил о выпуске нового внедорожника в начале 2020 года, когда компания опубликовала первый тизер автомобиля. На изображении была показана широкая радиаторная решетка с шестью секциями в духе оригинальных Hummer второго и третьего поколения (H2 и H3), большие буквы с названием автомобиля и марки GMC, а также тонкие светодиодные фары. В конце июля американцы выпустили ролик с изображением контуров модели, по которым стало ясно, что модель будет доступна как в виде пикапа, так и с кузовом классического внедорожника.

Ряд элементов и идей новинка унаследует от концепт-кара Hummer HX, который был разработан молодыми дизайнерами GM и представлен в 2008 году в рамках Детройтского автосалона. В частности, от экспериментального автомобиля ему достанутся съемная крыша и двери, что позволит без проблем трансформировать закрытый внедорожник в открытый прогулочный вездеход.

1000-сильная установка и динамика суперкара

В основу GMC Hummer ляжет платформа BT1 – специально модифицированная версия модульной архитектуры GMT T1XX, которая лежит в основе Chevrolet Tahoe нового поколения. Внедорожник укомплектуют тремя электромоторами суммарной мощностью 1 014 л.с., что в три раза больше отдачи 5,3-литровой "восьмерки" топовой версии Hummer H3. Крутящий момент на колесах с учетом передаточного числа редуктора достигнет невероятных 15 500 ньютон-метров.

Внедорожник сможет разгоняться с места до “сотни” менее чем за три секунды: суперкары с классическими двигателями, которые наделены подобной динамикой, можно буквально пересчитать по пальцам одной руки. При этом обещанный запас хода без подзарядки составит около 650 километров. Впрочем, не исключено, что пока в GM назвали характеристики топовой версии модели, а затем предложат с моторами и батареями различной отдачи и емкости.

Адреналиновый режим и функция “краба”

Последний тизер GMC Hummer дал понять, что у модели будет минимум два необычных режима: Adrenaline Mode и Crab Mode. Судя по всему, первый будет представлять некий аналог системы Tesla Ludicrous Mode, который переводит силовую установку и аккумуляторы в пиковую производительность для достижения максимально возможной динамики. Что касается функции Crab, то она позволит медленно, но уверенно передвигаться по диагонали. Кроме того, отдельно управляемые колеса позволят выполнять “танковый разворот”: машина сможет поворачиваться на месте на 360 градусов, не продвигаясь при этом ни вперед, ни назад.

Плюс ко всему у “Хаммера” будет специальная внедорожная камера вроде системы Land Rover ClearSight Ground View, которую еще называют “прозрачным капотом”. С помощью специальных датчиков она формирует рельеф под днищем автомобиля и проецирует его на дисплей, помогающий водителю справляться с бездорожьем. Наконец, GMC Hummer станет одной из более чем 20 моделей General Motors с фирменной системой полуавтоматического управления Super Cruise. Электроника сможет полностью контролировать рулевое управление, акселератор и тормозную систему во время езды по магистрали.

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Сроки появления, конкуренты и цены

GMC Hummer стал одной из тех новинок, на сроки дебюта которой повлияла пандемия кононавируса COVID-19. Автомобиль должен был дебютировать весной, однако теперь его перенесли на осень 2020 года. Пикап будут выпускать в штате Мичиган на предприятии Detroit-Hamtramck, в переоборудование которого GM инвестирует 2,2 млрд долларов. по предварительным данным, GMC Hummer поступит в продажу в виде пикапа не раньше конца следующего года, а чуть позже появится и внедорожник.

Вероятно, сверхмощный и инновационный электромобиль от “единственного в мире премиального пикап-бренда” будет стоить не менее 70 тыс. долларов, а цена топовых модификаций и вовсе перевалит за 100 тысяч. Основными конкурентами новинки станут автомобили американской фирмы Rivian, финансируемой концерном Ford, а также серийный Tesla Cybertruck, который тоже появится в 2021 году.