Потужність більше 1000 кінських сил, жвавість суперкара, режими «танка» і «краба» - яким вийде новий позашляховик Hummer

В останні роки багатьох великих автовиробників долає ностальгія, що змушує їх давати нове життя своїм знаменитим моделям, які свого часу встигли отримати статус культових машин. Так, BMW воскресила «вісімку», Toyota повернула в лад легендарну Supra, а зовсім недавно Ford представив сучасну версію знаменитого Bronco.

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Мабуть, наступним найгучнішим поверненням стане прем'єра нового позашляховика від General Motors, який американці випустять під всім відомою назвою Hummer. Саме під таким ім'ям концерн з 1992 до 2010 року виробляв автомобілі, які ведуть свій родовід від знаменитого армійського всюдихода HMMWV. Ми зібрали все найцікавіше про новий «Хаммері», який збереже брутальність і харизму попередників, а також отримає неймовірну силу і найсучасніші системи.

Як він буде виглядати?

Вперше General Motors офіційно оголосив про випуск нового позашляховика на початку 2020 року, коли компанія опублікувала перший тизер автомобіля. На зображенні була показана широка радіаторна решітка з шістьма секціями в дусі оригінальних Hummer другого і третього покоління (H2 і H3), великі літери з назвою автомобіля і марки GMC, а також тонкі світлодіодні фари. В кінці липня американці випустили ролик із зображенням контурів моделі, за якими стало зрозуміло, що модель буде доступна як вигляді пікапа, так і з кузовом класичного позашляховика.

Ряд елементів і ідей новинка успадкує від концепт-кара Hummer HX, який був розроблений молодими дизайнерами GM і представлений в 2008 році в рамках Детройтського автосалону. Зокрема, від експериментального автомобіля йому дістануться знімний дах і двері, що дозволить без проблем трансформувати закритий позашляховик у відкритий прогулянковий всюдихід.

1000-сильна установка і динаміка суперкара

В основу GMC Hummer ляже платформа BT1 - спеціально модифікована версія модульної архітектури GMT T1XX, що лежить в основі у Chevrolet Tahoe нового покоління. Позашляховик укомплектують трьома електромоторами сумарною потужністю 1014 к.с., що в три рази більше віддачі 5,3-літрової "вісімки" топової версії Hummer H3. Крутний момент на колесах з урахуванням передавального числа редуктора досягне неймовірних 15 500 ньютон-метрів.

Позашляховик зможе розганятися з місця до «сотні» менш ніж за три секунди: суперкари з класичними двигунами, які наділені подібною динамікою, можна буквально перелічити на пальцях однієї руки. При цьому обіцяний запас ходу без підзарядки складе близько 650 кілометрів. Втім, не виключено, що поки в GM назвали характеристики топової версії моделі, а згодом запропонують з моторами і батареями різної віддачі і ємності.

Адреналіновий режим і функція «краба»

Останній тизер GMC Hummer дав зрозуміти, що у моделі буде мінімум два незвичайних режиму: Adrenaline Mode і Crab Mode. Судячи з усього, перший представлятиме якийсь аналог системи Tesla Ludicrous Mode, який переводить силову установку і акумулятори в пікову продуктивність заради досягнення максимально можливої динаміки. Що стосується функції Crab, то вона, ймовірно буде імітувати понижуючий ряд і блокування диференціала, завдяки чому позашляховик зможе повільно, але впевнено дертися по камінню немов краб. Крім того, окремо керовані колеса дозволять виконувати «танковий розворот»: машина зможе повертатися на місці на 360 градусів, не просуваючись при цьому ні вперед, ні назад.

Плюс до всього у «Хаммера» буде спеціальна позашляхова камера на зразок системи Land Rover ClearSight Ground View, яку ще називають «прозорим капотом». За допомогою спеціальних датчиків вона формує рельєф під днищем автомобіля і проектує його на дисплей, що допомагає водієві справлятися з бездоріжжям. Нарешті, GMC Hummer стане однією з більш ніж 20 моделей General Motors з фірмовою системою напівавтоматичного управління Super Cruise. Електроніка зможе повністю контролювати рульове керування, акселератор і гальмівну систему під час їзди по магістралі.

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Терміни появи, конкуренти і ціни

GMC Hummer став однією з тих новинок, на терміни дебюту якої вплинула пандемія кононавіруса COVID-19. Автомобіль повинен був дебютувати навесні, проте тепер його дебют перенесли на осінь 2020 року. Пікап будуть випускати в штаті Мічиган на підприємстві Detroit-Hamtramck, в переобладнання якого GM інвестує 2,2 млрд доларів. за попередніми даними, GMC Hummer надійде в продаж у вигляді пікапа не раніше кінця наступного року, а трохи пізніше з'явиться і позашляховик.

Імовірно, надпотужний і інноваційний електромобіль від «єдиного в світі преміального пікап-бренду» буде коштувати не менше 70 тис. доларів, а ціна топових модифікацій і зовсім перевалить за 100 тисяч. Основними конкурентами новинки стануть автомобілі американської фірми Rivian, що фінансується концерном Ford, а також серійний Tesla Cybertruck, який теж з'явиться в 2021 році.