Презентація електрокара відбудеться цієї осені.

Портал GM Authority оприлюднив зображення шасі, що використають для пікапа та позашляховика. Увагу привертають колісні диски автомобіля.

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Попередні тізери електрокара обіцяли ефектний та сучасний вигляд коліс з великими дисками, та на новому зображенні помітно менші в діаметрі.

Зображення демонструє платформу з електромоторами спереду і ззаду і блоками акумуляторів Ultium, якими в General Motors особливо пишаються. Вони дешевші у виробництві, завдяки новому хімічним складу, вбудована електроніка вимагає майже вдвічі менше проводки, а саме їх розміщення забезпечить електромобілям низький центр маси. Крім того, шасі обіцяно ідеальний розподіл маси по осях, плавний хід і гарну керованість.

Електрокар матиме дві кузовні форми – пікап та позашляховик. Для обох передбачено кілька рівнів продуктивності та запасу ходу. Серед іншого, покупцям вже обіцяні пакети оснащення для підвищеної прохідності і буксирування причепів.

Фото: офіційні тізери GMC Hummer EV / GMC

Прем'єра GMC Hummer EV запланована на осінь, а початок виробництва відкладений на наступний рік, через карантин.

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