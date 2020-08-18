Що відбувається в середині каталізатору під час роботи двигуна

Каталітичні нейтралізатори є практично в кожній машині, але заховані глибоко в вихлопній системі, щоб працювати з максимальною ефективністю, усуваючи викиди вуглеводнів і окису вуглецю з атмосфери.

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Втім все одно цікаво як саме виглядає всередині каталізатор та як він працює. Канал Warped Perception зібрав пару “прозорих” каталітичних нейтралізаторів, щоб точно продемонструвати, що відбувається, коли через них проходить вихлоп.

Спочатку нічого особливого не відбувається – пам’ятайте, що для нормальної роботи каталітичні нейтралізатори необхідно прогріти. Але як тільки через нього проходить трохи вихлопних газів, матеріал починає світитися яскраво-помаранчевим світлом.