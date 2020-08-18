У 2019 Nissan і Honda запропонували об'єднатися в альянс, з'ясувала газета Financial Times. Ця пропозиція надійшла від уряду Японії, проте досі цього не сталося. В тому числі через фундаментальні відмінності автобрендів.

Авторами ідеї об'єднання Nissan і Honda називають радників прем'єр-міністра Японії Сіндзо Абе. За інформацією видання, приводом для можливого об'єднання послужив ряд факторів: по-перше, після арешту Карлоса Гона у японського уряду були сумніви щодо майбутнього альянсу Renault-Nissan, по-друге, глобальна конкуренція на автомобільному ринку загострилася, і новий альянс міг би зміцнити позиції японських автовиробників. І, нарешті, цей крок дозволив би Nissan і Honda об'єднати зусилля у розробці безпілотників і електромобілів, тим самим скоротити витрати.

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Передбачається, що новий японський альянс зможе скласти конкуренцію Toyota, під впливом якої вже знаходяться Suzuki, Subaru і Mazda. Honda в свою чергу залишається незалежним автовиробником і третім за величиною в країні: річний обсяг продажів бренду складає 4,8 мільйони машин.

Однак до обговорення пропозиції радами директорів Nissan і Honda справа досі не дійшла. У числі аргументів проти об'єднання називають принципову відмінність автомобілів брендів, бізнес-стратегії (Nissan розвиває електромобілі, а Honda інвестує в водневі двигуни), а також те, що Nissan сконцентрований на розвиток всередині альянсу з Renault і Mitsubishi.

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