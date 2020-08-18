Что происходит в середине катализатора при работе двигателя

Каталитические нейтрализаторы есть практически в каждой машине, но спрятаны глубоко в выхлопной системе, чтобы работать с максимальной эффективностью, устраняя выбросы углеводородов и окиси углерода из атмосферы.

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Впрочем все равно интересно как выглядит внутри катализатор и как он работает. Канал Warped Perception собрал пару "прозрачных" каталитических нейтрализаторов, чтобы точно показать, что происходит, когда через них проходит выхлоп.

Сначала ничего особенного не происходит – помните, что для нормальной работы каталитические нейтрализаторы необходимо прогреть. Но как только через него проходит немного выхлопных газов, материал начинает светиться ярко-оранжевым светом.