В авто буде щось від Hyundai Santa Fe, хоча деякі деталі екстер'єра просто вражають.

Виходячи зі шпигунських кадрів, фахівці зробили малюнки, які можуть бути достатньо точними.

Корейський автовиробник до останного ховає свій SUV під камуфляжем, але дизайнери теж знають свою роботу. Наприклад, вже зараз видно, що капот набирає круглу форму, а решітці кадіатора буде схожою на таку, як і в старшій моделі. Також схожими на Santa Fe будуть вузькі фари, а задня частина видільться гострими ліхтарями оригінальної форми. Назва Tucson буде помітною і розміщуватись під номером.

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Дизайнери малюнка запозичили основні форми у концепта Hyundai Vision T, але з нюансами, помітними на шпигунських знімках.

Щодо техніки, то наступний Tucson 2021 для американського ринку матиме 2,5-літровий 4-циліндровий двигун серії Theta3 з восьмиступінчастою КП та переднім приводом. Звичайно, буде доступний і повний привід, але інші деталі поки невідомі. Усі таємниці можуть відритися незабаром, адже модель мають представити ще до кінця поточного року.

Нагадаємо, що Hyundai називатиме усі свої електромобілі Ioniq.