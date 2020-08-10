Назва вдалої моделі перетворилась на самостійний бренд для електрокарів.

Корейський автовиробник анонсував вихід трьох нових електрокарів, позначених як Ioniq 5, Ioniq 6 та Ioniq 7, причому перший з них з'явиться вже зовсім скоро.

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Свого часу Hyundai сформувала самостійний бренд з єдиної моделі бізнес-седана Genesis, а тепер має намір зробити те ж із електрокаром Ioniq. Першою моделлю нового бренду стане серійна версія концепту Hyundai 45. Цю модель виведуть на ринок у форматі середньорозмірного кросовера під назвою Ioniq 5. Дебют запланований на початок наступного року.

У 2022 році лінійку поповнить Ioniq 6 – електричний седан, створений за мотивами концепта Prophecy. А до початку 2024 року на ринку повинен з’явитись ще й повнорозмірний кросовер під іменем Ioniq 7. Про нього наразі нічого не відомо.



Технічних подробиць про майбутні новинки немає, за винятком того, що усі три електрокара будують на одній платформі – Electric Global Modular Platform (E-GMP). Вона повинна забезпечити значний запас ходу і можливість швидкої зарядки,

Новий суббренд повинен допомогти Hyundai у реалізації стратегії, згідно з якою до 2025 року компанія повинна займати третє місце в світі за обсягами виробництва екологічно чистого транспорту.

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