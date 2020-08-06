Британський автовиробник програв справу про майнові права фірмі Ineos, яка випускає позашляховик Grenadier, дуже схожий на Defender.

Компанія Ineos Automotive є підрозділом британської фірми, що спеціалізується на хімічній продукції. Вона була створена спеціально для реінкарнації класичного Defender, оскільки генеральний директор фірми є великим шанувальником позашляховика.

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Ineos Grenadier дебютував 1 липня 2020 року і його дизайн помітно нагадував класичний Land Rover Defender, випуск якого був припинений у 2016 році. Засновник Ineos Automotive Джим Реткліфф планував викупити права на виробництво старого позашляховика, однак отримав відмову. Тоді він вирішив створити новий позашляховик за мотивами першого Defender.

Grenadier, збудований за рецептом класичного позашляховика, він має рамну конструкцію, балочні мости. Розробкою інженерної частини займались фірми Magna Steyr та MBTech.

Концерн Jaguar Land Rover висунув звинувачення у порушенні авторських прав та несанкціонованому копіюванні продукції фірми. Минулої осені юристи JLR спробували запатентувати зовнішність класичного Defender, проте британське відомство з захисту інтелектуальної власності відхилило заявку, оскільки дійшло висновку, що за формою Defender не надто відрізняється від інших позашляховиків. Однак виробнику вдалось отримати патенти на інших важливих ринках.

Фото: Ineos Grenadier / Ineos Automotive

Лондонський суд відхилив апеляцію Jaguar Land Rover. Суддя погодився з висновком британського відомства із захисту інтелектуальної власності. Grenadier планують почати випускати у 2021 році.

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