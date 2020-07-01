Якщо новий "Деф" видається занадто глянцевим, зверніть увагу на новинку, створену за образом і подобою Defender попереднього покоління.

Land Rover Defender став легендою завдяки тій самій простоті, що робить речі геніальними. Британський виробник зовсім недавно явив світу нове покоління позашляховика, а днями запропонував ще більш практичну вантажну версію, та британські фермери, мисливці та мандрівники, схоже, не оцінили його “кросоверський” стиль.

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Голова британського хімічного концерну Ineos Джим Реткліф – один із таких незадоволених, а ще великий шанувальник класичних Defender. Коли стало відомо, що Land Rover припиняє виробництво цієї моделі, Реткліф запропонував викупити ліцензію на його виробництво, однак отримав відмову. Маючи необхідні ресурси, він заснував компанію Ineos Automotive та створив власний позашляховик у кращих традиціях класичного Defender.

Повноцінний реліз позашляховика, що отримав назву Ineos Grenadier, відбудеться пізніше, а зараз маємо змогу побачити зовнішній вигляд машини, розробка якої ведеться вже близько трьох років. На комп'ютерних рендерах показано два варіанти кузову – п'ятидверного універсала та чотиридверного.

“Ми проектували сучасний, функціональний та утилітарний автомобіль, тому форма тут слідує за функцією. Ніякої двозначності щодо призначення Grenadier: робити все, що потрібно і не робити того, що не потрібно. Нічого показного”, – описує позашляховик його дизайнер Тобі Екьюер.

Практичність позашляховика підкреслюється, наприклад, можливістю сидіти на його передніх крилах, взаємозамінністю фар між собою (права і ліва абсолютно однакові, як і задні ліхтарі) підготовкою даху до кріплення вантажів без використання багажника і наявністю точок підключення електроустаткування зовні кузова. А ще в Grenadier поміститься євро-піддон. Останній факт – єдине, що наразі відомо про габарити позашляховика.

Фото: Ineos Grenadier / Ineos Automotive

Також відомо, що Grenadier побудують на платформі власної розробки, в основі якої буде сталева рама. Підвіска буде на нерозрізних мостах.

За попередньою інформацією, Grenadier матиме мотори та трансмісії від концерна BMW, а доведенням ходової частини займуться інженери відомої компанії Magna.

Терміни для прем’єри живого автомобіля поки не призначені, однак станеться це, безумовно, не раніше другої половини наступного року.

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