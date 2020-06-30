Виробник обіцяє "унікальне поєднання вантажного простору, практичності та комфорту".

Нова версія Land Rover Defender отримала назву Hard Top – таке позначення мала модель першого покоління зі зйомним дахом.

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Defender Hard Top розробляється відділом спеціальних операцій на автомобіль Land Rover. Хоча компанія ще не розкрила повну технічну інформацію, повідомляється, що позашляховик збереже особливості преміум-класу з пасажирських версій нового Defender, пропонуючи максимум вантажного простору.

Крім багажу в кузові, Defender також здатен брати на буксир причіп масою до 3500 кг. При цьому він оснащений рядом електронних систем для полегшення буксирування.

Фото: Land Rover Defender Hard Top / Land Rover

Щоб максимально збільшити вантажний простір, з салону видалений другий чи третій ряд сидінь (залежно від версії), однак пропонується суцільний “диван” для трьох пасажирів, замість двох передніх крісел.

Виконання Hard Top буде доступне для Defender короткою та довгою колісною базою. У дилерів марки комерційний Defender з’явиться пізніше цього року, заявлена стартова вартість у Британії – 35 тисяч фунтів з податками.

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