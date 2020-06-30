Производитель обещает "уникальное сочетание грузового пространства, практичности и комфорта".

Новая версия Land Rover Defender получила название Hard Top – такое обозначение имела модель первого поколения со съемной крышей.

Читайте также: Обновленная Skoda Octavia G-Tec предлагает запас хода до 700 км

Defender Hard Top разрабатывается отделом специальных операций на автомобиль Land Rover. Хотя компания еще не раскрыла полную техническую информацию, сообщается, что внедорожник сохранит особенности премиум-класса с пассажирских версий нового Defender, предлагая максимум грузового пространства.

Кроме багажа в кузове, Defender также способен брать на буксир прицеп массой до 3 500 кг. При этом он оснащен рядом электронных систем для облегчения буксировки.

Фото: Land Rover Defender Hard Top / Land Rover

Чтобы максимально увеличить грузовое пространство, из салона удален второй или третий ряд сидений (в зависимости от версии), однако предлагается сплошной “диван” для трех пассажиров, вместо двух передних кресел.

Выполнение Hard Top будет доступно для Defender с короткой и длинной колесной базой. У дилеров марки коммерческий Defender появится позже в этом году, заявленная стартовая стоимость в Великобритании – 35 тысяч фунтов с налогами.

Читайте также: Обновленный Audi Q5 получил козырную оптику и гибридное приложение к мотору