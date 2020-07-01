Если новый "Деф" кажется слишком глянцевым, обратите внимание на новинку, созданную по образу и подобию Defender предыдущего поколения.

Land Rover Defender стал легендой благодаря той самой простоте, которая делает вещи гениальными. Британский производитель совсем недавно явил миру новое поколение внедорожника, а на днях предложил еще более практическую грузовую версию, но британские фермеры, охотники и путешественники, похоже, не оценили его "кроссоверский" стиль.

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Глава британского химического концерна Ineos Джим Ретклиф – один из таких недовольных, а еще большой поклонник классических Defender. Когда стало известно, что Land Rover прекращает производство этой модели, Ретклиф предложил выкупить лицензию на его производство, однако получил отказ. Имея необходимые ресурсы, он основал компанию Ineos Automotive и создал собственный внедорожник в лучших традициях классического Defender.

Полноценный релиз внедорожника, получившего название Ineos Grenadier, состоится позже, а сейчас можем увидеть внешний вид машины, разработка которой ведется уже около трех лет. На компьютерных рендерах показаны два варианта кузова – пятидверный универсал и четырехдверный.

"Мы проектировали современный, функциональный и утилитарный автомобиль, поэтому форма здесь следует за функцией. Никакой двусмысленности относительно назначения Grenadier: делать все, что нужно и не делать того, что не нужно. Ничего показушного", – описывает внедорожник его дизайнер Тоби Экьюер.

Практичность внедорожника подчеркивается, например, возможностью сидеть на его передних крыльях, взаимозаменяемостью фар между собой (правая и левая абсолютно одинаковы, как и задние фонари) подготовкой крыши к креплению грузов без использования багажника и наличием точек подключения электрооборудования снаружи кузова. А еще в Grenadier поместится евро-поддон. Последний факт – единственное, что пока известно о габаритах внедорожника.

Фото: Ineos Grenadier / Ineos Automotive

Также известно, что Grenadier построят на платформе собственной разработки, в основе которой будет стальная рама. Подвеска будет на неразрезных мостах.

По предварительной информации, на Grenadier будет моторы и трансмиссии от концерна BMW, а доведением ходовой части займутся инженеры известной компании Magna.

Сроки для премьеры живого автомобиля пока не назначены, однако произойдет это, безусловно, не раньше второй половины следующего года.

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