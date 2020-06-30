Обычно, крошечные автомобильчики – медленные, тесные, порой неуклюжие на вид и не слишком безопасные при аварии, зато дешевые. Но не Tango T600.

Еще до того, как компания Tesla заявила о себе, фирма под названием Commuter Cars уже вывела на рынок свой электромобиль. Это был микрокар под названием Tango T600 и когда мы говорим “микро”, подразумеваем настоящий мизер.

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Commuter Cars была основана отцом и сыном – Риком и Брайаном Вудбери, в Вашингтоне в 1998 году. Свой продукт фирма вывела на рынок в 2005 году. Для сравнения: Tesla основана в 2003 году, а первая модель марки, электрический родстер на основе Lotus Elise, появилась в 2008 году.

Компания Commuter Cars планировала выпускать примерно по 100 автомобилей ежегодно. Для своего времени электрокар имел чрезвычайные характеристики, а вот его вид американцев, которые любят большие машины, не слишком привлек, несмотря на рекламный лозунг "магнит для красавиц".

Интересно, что покупателем первого экземпляра Т600 стал актер Джордж Клуни. В перспективе линейку должны были пополнить еще две модели. И с тех пор прошло уже пятнадцать лет, но ни новых моделей, ни значительного спроса на Tango T600 не наблюдается. Autoevolution сообщает, что за всю историю компании удалось продать лишь 12 экземпляров Tango.

Впрочем, фирма еще на плаву, а ее сайт все еще предлагает крошечный электрокар с гигантским ценником. Средняя стоимость всех проданных Tango T600 составляет 121 тысячу долларов. Для сравнения: Tesla Model S Performance стоит 99-112 тысяч долларов, а в топовом исполнении Ludicrous Mode – 114-132 тысячи долларов.

Что получает покупатель за эти деньги? Двухместный электрокар, в котором водитель "всегда с водительской стороны". Просторный салон: "расстояние от центра руля до дверной панели на 1,27 сантиметра больше, чем в Subaru Outback". "Tango может показаться опасным, однако, он имеет гоночный каркас внутри и весит как среднеразмерный седан. Имея две трети своего веса ниже пола, у него пять звезд в тестах на опрокидывание, как у Porsche 911", – ​​​​​​​говорят Вудбери. Силовая установка состоит из пары модифицированных электромоторов DC FB1-4001 9 "каждый по 19,5 л.с., приводящих в движение задние колеса. Ускорение с места до 100 км/ч за 3,2 секунды и 240 км/ч максимальной скорости. Аккумулятор обеспечивает до 240 километров пробега на одном заряде.

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