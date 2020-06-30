Покупатель планировал заказать только один электрокар.

Покупать автомобиль онлайн, возможно, и удобно, но могут случиться казусы, которые не могут произойти в физических автосалонах.

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Историю этой “покупки” рассказал сын мужчины, который так удачно подключился к онлайн-шопингу, на форуме Reddit. Продав свой Ford Kuga, его отец решил пересесть на Tesla Model 3. После заполнения всех реквизитов и добавление желаемых опций, заказчик нажал кнопку “Подтвердить”, но не получил должного уведомления в ответ. Поэтому он в течение определенного времени несколько раз нажимал кнопку, таким образом каждый раз “покупая” еще один автомобиль.

Всего 28 кликов означало 28 покупок, окончательная сумма заказа которых достигала непомерной суммы. Вместе с тем, каждый клик мышки стоил заказчику 100 евро обязательного депозита за резервацию автомобиля, которые снимались с его карточного счета. Таким образом, 2800 евро из его кошелька перешли на счет Tesla.

Хотя Tesla не возвращает депозитные средства, в случае отказа от покупки, после рассмотрения этого дела, компания решила сделать исключение и аннулировать заказ и зарегистрировать новый, с учетом полученных денег.

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