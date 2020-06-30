Покупець планував замовити лише один електрокар.

Купувати автомобіль онлайн, можливо, і зручно, але можуть трапитись казуси, які не можуть статись у фізичних автосалонах.

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Історію цієї “покупки” розповів син чоловіка, що так вдало долучився до онлайн-шопінгу, на форумі Reddit. Продавши свій Ford Kuga, його батько вирішив пересісти на Tesla Model 3. Після заповнення всіх реквізитів та додавання бажаних опцій, замовник натиснув кнопку “Підтвердити”, але не отримав належного повідомлення у відповідь. Тому він протягом певного часу кілька разів натискав кнопку, таким чином щоразу “купуючи” ще один автомобіль.

Загалом 28 кліків означало 28 покупок, остаточна сума замовлення яких досягала непомірної суми. Разом з тим, кожен клік мишки коштував замовнику 100 євро обов’язкового депозиту за резервацію автомобіля, котрі знімались з його карткового рахунку. Таким чином, 2800 євро з його гаманця були перейшли на рахунок Tesla.

Хоча Tesla не повертає депозитні кошти, у разі відмови від покупки, після розгляду цієї справи, компанія вирішила зробити виняток та анулювати замовлення і зареєструвати нове, з урахуванням отриманих грошей.

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