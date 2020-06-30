Зазвичай, крихітні автомобільчики – повільні, тісні, часом незграбні на вигляд та не надто безпечні в аварії, зате дешеві. Але не Tango T600.

Ще до того, як компанія Tesla заявила про себе, фірма під назвою Commuter Cars вже вивела на ринок свій електромобіль. Це був мікрокар під назвою Tango T600 і коли ми кажемо “мікро”, маємо на увазі справжній мізер.

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Commuter Cars була заснована батьком та сином – Ріком та Брайаном Вудбері, у Вашингтоні в 1998 році. Свій продукт фірма вивела на ринок у 2005 році. Для порівняння: Tesla заснована у 2003 році, а перша модель марки, електричний родстер на основі Lotus Elise, з’явилась у 2008-му.

Компанія Commuter Cars планувала випускати приблизно по 100 автомобілів щорічно. Для свого часу електрокар мав надзвичайні характеристики, а от його вигляд американців, що полюбляють великі машини, не надто привабив, незважаючи на рекламний лозунг “магніт для краль”.

Цікаво, що покупцем першого екземпляра Т600 став актор Джордж Клуні. У перспективі лінійку мали поповнити ще дві моделі. Та з того часу минуло вже п’ятнадцять років, але ні нових моделей, ні значного попиту на Tango T600 не спостерігається. Autoevolution повідомляє, що за всю історію компанії вдалось продати лише 12 примірників Tango.

Втім, фірма ще на плаву, а її сайт все ще пропонує крихітний електрокар з гігантським цінником. Середня вартість усіх проданих Tango T600 становить 121 000 доларів. Для порівняння: Tesla Model S Performance коштує 99-112 000 доларів, а у топовому виконанні Ludicrous Mode – 114-132 000 доларів.

Що отримує покупець за ці гроші? Двомісний електрокар, у якому водій “завжди з водійського боку”. Просторий салон: “відстань від центра керма до дверної панелі на 1,27 сантиметри більша, ніж в Subaru Outback”. “Tango може здатися небезпечним, однак, він має гоночний каркас всередині і важить стільки, як середньорозмірний седан. Маючи дві третини своєї ваги нижче підлоги, він має п'ять зірок у тестах на перекидання, як Porsche 911”, – кажуть Вудбері. Силова установка складається з пари модифікованих електромоторів DC FB1-4001 9" кожен по 19,5 к.с., що приводять у рух задні колеса. Прискорення з місця до 100 км/год за 3,2 секунди і 240 км/год максимальної швидкості. Акумулятор забезпечує до 240 кілометрів пробігу на одному заряді.

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