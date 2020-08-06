Британский автопроизводитель проиграл дело об имущественных правах фирме Ineos, которая выпускает внедорожник Grenadier, очень похожий на Defender.

Компания Ineos Automotive является подразделением британской фирмы, специализирующейся на химической продукции. Она была создана специально для реинкарнации классического Defender, поскольку генеральный директор фирмы является большим поклонником внедорожника.

Также интересно: Volkswagen полностью завладела Audi

Ineos Grenadier дебютировал 1 июля 2020 года, и его дизайн заметно напоминал классический Land Rover Defender, выпуск которого был прекращен в 2016 году. Основатель Ineos Automotive Джим Рэтклифф планировал выкупить права на производство старого внедорожника, однако получил отказ. Тогда он решил создать новый внедорожник по мотивам первого Defender.

Grenadier построен по рецепту классического внедорожника, он имеет рамную конструкцию, балочные мосты. Разработкой инженерной части занимались фирмы Magna Steyr и MBTech.

Концерн Jaguar Land Rover выдвинул обвинения в нарушении авторских прав и несанкционированном копировании продукции фирмы. Прошлой осенью юристы JLR попытались запатентовать внешность классического Defender, однако британское ведомство по защите интеллектуальной собственности отклонило заявку, поскольку пришло к выводу, что по форме Defender не слишком отличается от других внедорожников. Однако производителю удалось получить патенты на других важных рынках.

Фото: Ineos Grenadier / Ineos Automotive

Лондонский суд отклонил апелляцию Jaguar Land Rover. Судья согласился с выводом британского ведомства по защите интеллектуальной собственности. Grenadier планируют начать выпускать в 2021 году.

Смотрите также: Опция по цене авто: чем украшают свои машины украинские миллионеры