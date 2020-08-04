Судьбы Volkswagen и Audi переплетаются десятилетиями. Их история "любви" началась в 1960-х, когда Volkswagen выкупил Auto Union у Daimler. Только теперь процесс поглощения завершился.

Даже после всех этих лет, Volkswagen не имел полного контроля над Audi, хотя и владел большинством акций – 99,64 процентами.

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Два месяца назад правление концерна Volkswagen, во время ежегодного общего собрания, решило выкупить остальные акции Audi. За каждую акцию Audi компания Volkswagen готова заплатить по 1551,53 евро. Ожидается, что Volkswagen выкупит 150 000 акций на общую сумму около 230 000 000 евро.

"Группа Volkswagen сейчас консолидирует все свои силы. Мы позиционируем себя конкурентоспособными во всей Volkswagen Group и поднимаем синергию группы и экономию на новый уровень", – говорится в заявлении Маркуса Дуйсманна, председателя правления Audi.

В результате этого шага, Дуйсманн перешел на позицию руководителя Группы по исследованиям и разработкам, а также несет ответственность за то, чтобы новая организация Car.Software, ответственная за разработку программного обеспечения, активно развивалась.

Для рядового покупателя Audi изменения, вероятно, ничего не будут означать. Группа VW продолжит развивать бренд, как один из важнейших в портфеле, поэтому Audi будет продолжать поднимать планку, когда речь идет о ее автомобиле.

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