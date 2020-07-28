Стартап Rivian регулярно принимает на работу высокопоставленных Tesla, которые имели доступ к коммерческим тайнам. И это не может не смущать предыдущего работодателя.

Сейчас в штате Rivian насчитывается 178 бывших сотрудников Tesla, из которых 70 человек пришли непосредственно из компании-конкурента. И хотя большинство технологий Tesla имеют патенты со свободным доступом, определенная информация компании имеет статус секретной. Калифорнийцы обвиняют Rivian в краже коммерческих тайн, через новых сотрудников.

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В судебном иске указаны имена четырех конкретных сотрудников, которые перешли из Tesla в Rivian. Один из них поделился с новыми работодателями данным об особенностях найма на работу в Тесле, о формуле расчета оплаты труда и премий. Другие же были экспертами в области автоматизации производства, систем зарядки электромобилей и охраны окружающей среды.

Представители Rivian заявили, что иск Tesla является необоснованным и противоречит культуре, духу и корпоративной политике компании. Напомним, что новоявленный автопроизводитель Rivian имеет в инвесторах такие уважаемые компании, как Amazon, Ford и Cox Automotive, а первая модель марки должна встать на конвейер бывшего завода Mitsubishi в Иллинойсе в июне следующего года. Судебное заседание состоится в ближайшее время.

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