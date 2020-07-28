Стартап Rivian регулярно приймає на роботу високопосадовців із Tesla, котрі мали доступ до комерційних таємниць. І це не може не бентежити попереднього роботодавця.

Наразі у штаті Rivian налічується 178 колишніх співробітників Tesla, з яких 70 осіб прийшли безпосередньо з компанії-конкурента. І хоча більшість технологій Tesla мають патенти з вільним доступом, певна інформація компанії має статус секретної. Каліфорнійці звинувачують Rivian в крадіжці комерційних таємниць, через нових співробітників.

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У судовому позові вказані імена чотирьох конкретних співробітників, котрі перейшли з Tesla до Rivian. Один з них поділився з новими роботодавцями даними про особливості найму на роботу в Теслі, про формули розрахунку оплати праці і премій. Інші ж були експертами в області автоматизації виробництва, систем зарядки електромобілів і охорони навколишнього середовища.

Представники Rivian заявили, що позов Tesla є необгрунтованим і суперечить культурі, духу і корпоративній політиці компанії. Нагадаємо, що новоявлений автовиробник Rivian має в інвесторах такі поважні компанії, як Amazon, Ford і Cox Automotive, а перша модель марки повинна стати на конвеєр колишнього заводу Mitsubishi в Іллінойсі у червні наступного року. Судове засідання відбудеться найближчим часом.

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