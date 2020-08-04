Неоднозначный сюжет рекламного фото раскритиковали тысячи людей.

Рекламная кампания для Audi RS4 Avant, размещенная в Twitter, вызвала шквал негативных отзывов. Audi извинилась, но рекламу не убрала.

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RS4 Avant – это одновременно семейный универсал и спортивный автомобиль. Рекламный посыл, как он задумывался, апеллировал именно к семейным ценностям. На фото в рекламе девочка опирается на передний бампер машины и собирается есть банан. На первый взгляд – вполне мирная и логичная картина, ведь если машина семейная, где-то рядом должны быть и дети. Однако пользователи соцсети заметили в ней несколько неприятных подтекстов.

Во-первых, девочка и банан вызывают ассоциации с сексуальным подтекстом. Во-вторых, девочка опирается на бампер машины, способной развивать скорость в 280 км/ч, а для большинства пользователей, такое сочетание недопустимо. В то же время, сюжет фото можно толковать, как момент наезда автомобиля на ребенка, а это уже действительно пугает.

Lets your heart beat faster – in every aspect. #AudiRS4 pic.twitter.com/14XaKhlRVL — AudiOfficial (@AudiOfficial) August 2, 2020

Один из последних комментариев под публикацией рекламы достаточно точно описывает восприятие фото: “Ауди использует ребенка для продажи скоростного автомобиля, который убивает детей”.

Через несколько часов после того, как фото было размещено в социальных сетях, Audi выложила разъяснения и извинения. Среди прочего, производитель автомобилей отметил, что RS4 Avant имел целью защитить даже “самых слабых участников дорожного движения”, как девушка на фотографии, благодаря “более тридцати системам помощи водителю, включая систему автоматического экстренного торможения”.

We hear you and let’s get this straight: We care for children. The Audi RS 4 is a family car with more than thirty driver assistance systems including an emergency break system. That’s why we showcased it with various family members for the campaign. (1/3) — AudiOfficial (@AudiOfficial) August 3, 2020

"Audi никогда не хотела обидеть чьи-то чувства. Мы искренне извиняемся за этот нечувствительный образ и гарантируем, что он не будет использован в будущем. Мы также немедленно проведем внутреннюю проверку того, как была создана эта кампания”.

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