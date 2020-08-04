Неоднозначний сюжет рекламного фото розкритикували тисячі людей.

Рекламна кампанія для Audi RS4 Avant, розміщена у Twitter, викликала шквал негативних відгуків. Audi вибачилась, але рекламу не прибрала.

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RS4 Avant – це водночас сімейний універсал та спортивний автомобіль. Рекламний посил, як він задумувався, апелював саме до сімейних цінностей. На фото в рекламі дівчинка спирається на передній бампер машини та збирається їсти банан. На перший погляд – цілком мирна та логічна картина, адже якщо машина сімейна, десь поруч мають бути й діти. Однак користувачі соцмережі помітили у ній кілька неприємних підтекстів.

По-перше, дівчинка та банан викликають асоціації з сексуальним підтекстом. По-друге, дівчинка спирається на бампер машини, здатної розвивати швидкість у 280 км/год, а для більшості користувачів, таке поєднання неприпустимо. В той же час, сюжет фото можна тлумачити, як момент наїзду автомобіля на дитину, а це вже справді лякає.

Lets your heart beat faster – in every aspect. #AudiRS4 pic.twitter.com/14XaKhlRVL — AudiOfficial (@AudiOfficial) August 2, 2020



Один з останніх коментарів під публікацією реклами досить влучно описує сприйняття фото: “Ауді використовує дитину для продажу швидкісного автомобіля, який вбиває дітей”.

Через кілька годин після того, як фото було розміщено в соціальних мережах, Audi випустила роз’яснення та вибачення. Серед іншого, виробник автомобілів зазначив, що RS4 Avant мав на меті захистити навіть “найслабших учасників дорожнього руху”, як дівчина на фотографії, завдяки “понад тридцяти системам допомоги водіям, включаючи систему автоматичного екстренного гальмування”.

We hear you and let’s get this straight: We care for children. The Audi RS 4 is a family car with more than thirty driver assistance systems including an emergency break system. That’s why we showcased it with various family members for the campaign. (1/3) — AudiOfficial (@AudiOfficial) August 3, 2020



“Audi ніколи не хотіла образити чиїсь почуття. Ми щиро вибачаємось за цей нечутливий образ і гарантуємо, що він не буде використаний у майбутньому. Ми також негайно проведемо внутрішню перевірку того, як була створена ця кампанія”.

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