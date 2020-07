20 липня електричний хетчбек від Volkswagen під назвою ID 3 офіційно надійшов у продаж в Європі. Разом з ним німецький автовиробник запустив у роботу мережу зарядних станцій.

Сервіс, який називається We Charge, об'єднує близько 150 000 точок зарядки по всій Європі і буде доступний за допомогою однієї картки зарядки. Volkswagen приготував три фіксованих тарифи за користування.

Читайте також: Перший електричний кросовер від Škoda отримає задній привід та запас ходу у 500 кілометрів

Послуга стане доступною для власників ID 3 в середині серпня. We Charge Free – це план без щомісячної плати, тобто він повинен використовуватися тими, хто здійснює зарядку в основному вдома (0,79 євроцентів за кВт/год на станціях Ionity), тоді як We Charge Go призначений для постійних користувачів громадських пунктів зарядки (0,55 євро за кВт/год на станціях Ionity).

We Charge Plus – це тариф Volkswagen найвищого рівня, що пропонує зарядку за 9,99 євро на місяць + 0,30 євро за кВт/год на станціях Ionity.



“З поширенням електромобільності, громадські зарядні станції набувають статусу першочергової необхідності. Завдяки We Charge, Volkswagen пропонує клієнтам правильне рішення для швидких, безпроблемних подорожей Німеччиною та Європою – вони електричні, екологічні та, перш за все, зручні”, - сказав Річард ван Татенхов, керівник підрозділу зарядних станцій Volkswagen.

Дивіться також: Останній з випущених Tesla Roadster виставили на продаж за космічну суму