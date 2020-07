20 июля электрический хэтчбек от Volkswagen под названием ID 3 официально поступил в продажу в Европе. Вместе с ним немецкий автопроизводитель запустил в работу сеть зарядных станций.

Сервис, который называется We Charge, объединяет около 150 тысяч точек зарядки по всей Европе и будет доступен с помощью одной карты зарядки. Volkswagen приготовил три фиксированных тарифа за пользование.

Услуга будет доступна для владельцев ID 3 в середине августа. We Charge Free – это план без ежемесячной платы, то есть он должен использоваться теми, кто осуществляет зарядку в основном дома (0,79 евроцентов за кВт/ч на станциях Ionity), тогда как We Charge Go предназначен для постоянных пользователей общественных пунктов зарядки (0,55 евро за кВт/ч на станциях Ionity).

We Charge Plus – это тариф Volkswagen высокого уровня, предлагающий зарядку по 9,99 евро в месяц + 0,30 евро за кВт/ч на станциях Ionity.

"С распространением электромобильности, общественные зарядные станции приобретают статус первоочередной необходимости. Благодаря We Charge, Volkswagen предлагает клиентам правильное решение для быстрых, беспроблемных путешествий по Германии и Европе – они электрические, экологические и, прежде всего, удобные", – сказал Ричард ван Татенхов, руководитель подразделения зарядных станций Volkswagen.

