Компания Electrify America завершила основной этап строительства зарядных станций для электрокаров по всей стране.

Огромный фактор принятия электромобилей – это проблема тревоги застрять в дороге с пустым аккумулятором. Дочерняя компания Volkswagen под названием Electrify America намерена лишить владельцев электрокаров в США таких опасений и переживаний.

Компания объявила о завершении первого этапа своей миссии, заявив о готовности одного из двух маршрутов от побережья до побережья, через страну.

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Инфраструктура зарядных станций до конца года должна насчитывать около 800 станций зарядки в США, на которых будет размещено 3500 пунктов быстрой зарядки постоянного тока. Второй маршрут из Джексонвиля в Сан-Диего компания обещает завершить в сентябре этого года.

Зарядные станции должны объединить крупнейшие метрополисы страны. Компания планирует два междугородных маршрута, первый соединил Лос-Анджелес и столицу страны – Вашингтон. Станции расположены в среднем на расстоянии 70 миль (112 км) друг от друга, маршрут пролегает в 11 штатах и в целом протянулся на 2700 миль (4,345 км). Зарядные станции Electrify America доступны для пользователей электрокаров любой марки.

При скорости зарядки до 350 кВт, электрический кроссовер Ford Mustang можно зарядить до 80% примерно за 45 минут, или добавить около 75 миль (120 км) пробега за каждые 10 минут времени подключения. Для сравнения, последняя версия Tesla Supercharger предлагает самые высокие показатели в 250 кВт. Компания “Тесла” создала свою первую сеть еще в 2014 году.

Electrify America была основана в 2016 году и входит в структуру Volkswagen Group of America. Она появилась на волне скандала с дизельными двигателями как попытка компании очистить свое имя вместе с очисткой воздуха, путем электрификации.

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