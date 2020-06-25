Не меньшей неожиданностью стало и первенство марки Dodge.

Впервые в истории рейтинга надежности автомобилей J.D. Power Initial Quality Study победу одержал американский бренд.

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J.D. Power IQS уже 34 года исследует проблемы, с которыми сталкиваются владельцы новых автомобилей в течение первых 90 дней после покупки. Последние несколько лет автомобили марок KIA и Genesis возглавляли рейтинги надежности, однако картина неожиданно изменилась кардинально, и аутсайдер Dodge смог пробиться в лидеры.

Рейтинг J.D. Power показывает количество проблем (обращений на официальный сервис) на 100 автомобилей PP100. Чем ниже этот показатель, тем лучшее качество имеют автомобили определенной марки. Средний показатель для рынка США – РР166.

Dodge и KIA возглавили рейтинг с наименьшим количеством проблем, имея показатель PP136. Чрезвычайно удачные результаты показали также американские бренды Ram (суббренд Dodge) и Chevrolet. Неплохой показатель надежности оказался и у Chrysler.

В то же время премиальные бренды показали не слишком хорошие результаты, лидерами этого сегмента стали Genesis, Lexus и Cadillac.

Японские марки Отличились падением ниже среднего показателя. Лучшими марками стали Honda и Toyota, имея оценку PP177.

Tesla впервые участвовала в этом рейтинге, хотя и без официальных оценок J.D. Power, поскольку бренд не соответствовал критериям оценки. И неофициальный результат оказался просто шокирующим: показатель надежности электрокаров этой марки – РР250.

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