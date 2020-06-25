Не меншою несподіванкою стала і першість марки Dodge.

Вперше в історії рейтингу надійності автомобілів J.D. Power Initial Quality Study перемогу здобув американський бренд.

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J.D. Power IQS вже 34 роки досліджує проблеми, з якими стикаються власники нових автомобілів протягом перших 90 днів після покупки. Останні кілька років автомобілі марок KIA та Genesis очолювали рейтинги надійності, однак картина несподівано кардинально змінилась і аутсайдер Dodge зміг пробитись у лідери.

Рейтинг J.D. Power показує кількість проблем (звернень на офіційний сервіс) на 100 автомобілів – PP100. Чим нижчий цей показник, тим кращу якість мають автомобілі певної марки. Середній показник для ринку США – РР166.

Dodge і KIA очолили рейтинг з найменшою кількістю проблем, маючи показник PP136. Надзвичайно вдалі результати показали також американські бренди Ram (суббренд Dodge) та Chevrolet. Непоганий показник надійності виявився і у Chrysler.

У той же час преміальні бренди показали не надто добрі результати, лідерами цього сегменту стали Genesis, Lexus та Cadillac.

Японські марки відзначились падінням нижче середнього показника. Кращими марками стали Honda і Toyota, маючи оцінку PP177.

Tesla вперше брала участь в цьому рейтингу, хоча й без офіційних оцінок J.D. Power, оскільки бренд не відповідав критеріям оцінювання. Та неофіційний результат виявився просто шокуючим: показник надійності електрокарів цієї марки – РР250.

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