Вперше за історію бренду кількість зареєстрованих автомобілів Tesla у травні 2020 року перевищила традиційного лідера – Nissan.

Усі "Тесли" завезені в Україну в приватному порядку, адже офіційного представництва американського бренду, так само як і дилерів чи сервісу, в нашій країні не існує.

Найбільш популярна модель – Model 3, трохи менше купують Model S, набагато рідше – дорогий кросовер Model X. Автомобілі приїжджають в Україну як новими, так і в вживаними, в тому числі битими з автоаукціонів США.

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Загалом в Україну у травні ввезено 34% "Тесл" від загальної кількості електромобілів та третину "Ніссанів", ще 35% - за іншими брендами. Всього за травень в Україні зареєстровано 912 електромобілів та 1200 – авто з гібридним приводом. До, речі, це вперше гібридів завезли більше, ніж електромобілів. Серед гібридів незмінний лідер – Toyota.

Цікаво, що серед усіх "зелених" авто переважають вживані транспортні засоби: нових електромобілів (до 1 року виготовлення) ввезено всього 14%, а гібридів набагато більше - 38% від загальної кількості у категорії.

Нагадаємо, що в Україні скасовують пільги для електромобілів..