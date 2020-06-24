Впервые в истории бренда количество зарегистрированных автомобилей Tesla в мае 2020 года превысило традиционного лидера – Nissan.

Все "Теслы" завезены в Украину в частном порядке, ведь официального представительства американского бренда, так же как и дилеров или сервиса, в нашей стране не существует.

Наиболее популярная модель – Model 3, чуть меньше покупают Model S, гораздо реже – дорогой кроссовер Model X. Автомобили приезжают в Украину как новыми, так и подержанными, в том числе битыми с автоаукционов США.

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Всего в Украину в мае ввезено 34% "Тесла" от общего количества электромобилей и треть "Ниссан", еще 35% – за другими брендами. Всего за май в Украине зарегистрировано 912 электромобилей и 1200 – авто с гибридным приводом. Кстати, впервые гибридов завезли больше, чем электромобилей. Среди гибридов неизменный лидер – Toyota.

Интересно, что среди всех "зеленых" авто преобладают подержанные транспортные средства: новых электромобилей (до 1 года изготовления) ввезено всего 14%, а гибридов гораздо больше – 38% от общего количества в категории.

Напомним, что в Украине отменяют льготы для электромобилей