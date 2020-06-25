Компанія Electrify America завершила основний етап будівництва зарядних станцій для електрокарів по всій країні.

Величезний фактор прийняття електромобілів – це проблема тривоги застрягнути в дорозі з порожнім акумулятором. Дочірня компанія Volkswagen під назвою Electrify America має намір позбавити власників електрокарів у США таких побоювань чи переживань.

Компанія оголосила про завершення першого етапу своєї місії, заявивши про готовність одного з двох маршрутів від узбережжя до узбережжя, через країну.

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Інфраструктура зарядних станцій до кінця року повинна налічувати близько 800 станцій зарядки у США, на яких буде розміщено 3500 пунктів швидкої зарядки постійного струму. Другий маршрут із Джексонвіля до Сан-Дієго компанія обіцяє завершити у вересні цього року.

Зарядні станції повинні об’єднати найбільші метрополіси країни. Компанія планує два міжміські маршрути, перший сполучив Лос-Анджелес та столицю країни – Вашингтон. Станції розташовані в середньому на відстані 70 миль (112 км) одна від одної, маршрут пролягає в 11 штатах і в цілому простягнувся на 2700 миль (4,345 км). Зарядні станції Electrify America доступні для користувачів електрокарів будь-якої марки

При швидкості зарядки до 350 кВт, електричний кросовер Ford Mustang можна зарядити до 80% приблизно за 45 хвилин, або додати близько 75 миль (120 км) пробігу за кожні 10 хвилин часу підключення. Для порівняння, остання версія Tesla Supercharger пропонує найвищі показники в 250 кВт. Компанія “Тесла” створила свою першу мережу ще у 2014 році.

Electrify America була заснована у 2016 році і входить у структуру Volkswagen Group of America. Вона з’явилась на хвилі скандалу з дизельними двигунами, як спроба компанії очистити своє ім’я разом з очищенням повітря, шляхом електрифікації.

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