Аферисти розмістили оголошення про продаж автівок. Головною умовою була часткова передплата. Їм вдалось "заробити" понад 12,5 мільйонів гривень.

Поліція Дніпропетровській області викрила організовану групу, учасники якої ошукували громадян під приводом продажу автомобілів через Інтернет. Кіберполіція встановила, що до угруповання входило 7 місцевих мешканців. Фігуранти розмістили у мережі Інтернет оголошення про продаж автомобілів за заниженою вартістю або в кредит від імені відомих компаній та офіційних дистриб’юторів.

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Основною умовою продажу автомобілів була передплати в сумі від 30% вартості автомобілю. Гроші потерпілі перераховували на підконтрольні фігурантам рахунки або передавали готівкою безпосередньо в офісних приміщеннях, які спеціально орендувалися учасниками групи. Діяльність таких офісів зафіксована у Дніпрі, Павлограді, Кам’янському та Бердянську.

Працівники офісів запевняли клієнтів у законності укладання договорів купівлі-продажу автівок, бланки яких виготовлялися безпосередньо у вказаних офісах. Після отримання передплати зловмисники вигадували різні причини для відстрочення передачі автомобіля клієнту. Після чого зникали та відкривали нові офіси.

Злочинна група діяла з лютого 2019 року. Попередньо встановлено, що фігуранти ошукали понад 150 осіб на загальну суму близько 12,5 мільйонів гривень.

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