Міністерство внутрішніх справ (МВС) підготувало законопроект, щоб сума штрафу за перевищення швидкості була значно більше. Наприклад, 3400 гривень для тих, хто перевищив більше, ніж на 50 км/год.

Про це заявив в інтерв'ю РБК-Україна заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко. За його словами, зараз якщо людина перевищила до 50 км/год, то протягом 10 днів вона повинна заплатити 127,5 гривень, якщо більше 50 км/год – 510 гривень.

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Геращенко виступив за те, щоб в Україні було, як у Фінляндії чи Швейцарії, де сума штрафу обчислюється відсотком від доходу. "Ми повинні піднімати верхній поріг штрафу", - вважає він.

Він розповів, що з 1 липня в країні запускають й інші функції системи: почнуть контролювати проїзд перехресть на червоне світло і рух смугою громадського транспорту.

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