Министерство внутренних дел (МВД) подготовило законопроект, чтобы сумма штрафа за превышение скорости была значительно больше. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил больше, чем на 50 км/час.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко. По его словам, сейчас, если человек превысил до 50 км/ч, то в течение 10 дней он должен заплатить 127,5 гривен, если более 50 км / ч - 510 гривен.

Читайте также: В Украине водителям предлагают "доносить" на коллег по трафику в полицию

Геращенко выступил за то, чтобы в Украине было, как в Финляндии или Швейцарии, где сумма штрафа исчисляется процентом от дохода. "Мы должны поднимать верхний порог штрафа", - считает он.

Он рассказал, что с 1 июля в стране запускают и другие функции системы: начнут контролировать проезд перекрестков на красный свет и езду по полосе для общественного транспорта.

Также интересно: ЗАЗ и Renault все еще ведут переговоры о сотрудничестве