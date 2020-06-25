Установив мобильное приложение на свой гаджет каждый водитель сможет отправить в полицию информацию о нарушениях других водителей.

В Украине появится альтернатива камерам видеофиксации, которая будет работать по алгоритму автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в мобильном приложении. Об этом свидетельствуют данные презентации новой разработки стартапа Dash Cam UA.

Читайте также: В Киеве появился вандал, который борется с "неправильной" парковкой

Сообщается, что новый метод сможет обеспечить контроль за соблюдением правил на украинских дорогах. В частности, каждый из водителей сможет на свое усмотрение установить на свой мобильный девайс приложение, благодаря которому водитель сможет фиксировать нарушения ПДД со стороны другого водителя.

Обещают, что снять можно будет как встречный, так и попутный транспорт, а сама программа будет работать на абсолютно бесплатных условиях. Иными словами, украинцы смогут примерить на себя роль "доносчиков" и отправлять в полицию ролики с нарушениями всего в несколько кликов.

Существует мнение, что это не только положительным образом повлияет на движение на дорогах, но и дополнительно простимулирует украинцев и общество бороться с преступностью.

Напомним, что практика “доносов” активно использовалась коммунистическим режимом в 30-х годах прошлого века.

Также интересно: Акциз на автомобили отменят, а техосмотр вернут: законопроекты уже в Раде