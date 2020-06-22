На сайте Верховной Рады уже появились законопроекты о доступной растаможке авто. Предлагается полностью отменить акциз на все авто. Между тем планируется возврат схемы техосмотра частного автотранспорта и существенное расширение "налога на роскошь".

На официальном сайте Верховной Рады уже доступны для ознакомления три законопроекта, касающиеся растаможивания автомобилей. Номера законопроектов: 3704, 3705 и 3706.

Суть законопроектов заключается в полной отмене акциза при растаможке легковых и грузовых автомобилей с 2021 года. Акциз предлагают отменить на все легковые и грузовые автомобили, кузова к ним, мотоциклы, прицепы и полуприцепы. Причем как на новые, так и подержанные, независимо от возраста.

Между тем будет возвращена схема обязательного техосмотра для всех автомобилей ниже стандарта "Евро-4" (до 2005 года выпуска). Техосмотр будут проходить при регистрации, а затем раз в два года. Не будут проходить техосмотр антикварные и гоночные автомобили, а также “евробляхи”, которые будут растаможены в течение 180 дней со дня вступления в силу этого Закона. Впрочем, эта норма выглядит настолько скользкой, что вряд ли будет принята в качестве Закона.

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Считать "роскошными" предлагают весь транспорт возрасте до восьми лет включительно и рыночной стоимостью более 200 размеров минимальной заработной платы (в следующем году это будет 1 047 600 грн. или 39 тысяч долларов). Ставку "налога на роскошь" также предлагается немного пересмотреть. Сейчас она составляет 25 000 гривен, а законопроект предлагает поднять до 6 размеров минимальной заработной платы (31 428 грн.) Для авто возрастом от 5 до 8 лет предлагают применять коэффициент 0,5.

Кроме того, нардепы хотят расширить нормы "налога на роскошь". Сейчас его платят только владельцы легковых автомобилей возрастом до пяти лет и стоимостью свыше 375 размеров минимальной заработной платы (1 770 00 грн. или 66 тысяч долларов). В законопроекте 3705 предлагается расширить его нормы на мотоциклы и даже водный транспорт.

Также законопроектом предусмотрены льготы при растаможке автомобилей для участников боевых действий и инвалидов вследствие боевых действий, которые, в случае принятия законопроекта, начнут действовать уже в этом году. Они смогут без уплаты НДС (то есть только с уплатой ввозной пошлины) растаможить один недорогой автомобиль (если его растаможка стоит меньше 225 тысяч грн).

В течение 180 дней со дня принятия Закона “евробляхерам” можно будет растаможить автомобили, которые уже ввезены на территорию Украины, без штрафных санкций.

Законопроекты направлены в профильный комитет, который должен их принять. После этого они будут вынесены на рассмотрение в сессионный зал Верховной Рады для первого чтения и окончательного голосования в целом.

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