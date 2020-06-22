На сайті Верховної Ради вже з’явились законопроекти щодо доступного розмитнення авто. Пропонується повністю скасувати акциз на усі авто. Натомість планується повернення схеми техогляду приватного автотранспорту та суттєве розширення "податку на розкіш".

На офіційному сайті Верховної Ради вже доступні для ознайомлення три законопроекти, що стосуються розмитнення автомобілів. Номери законопроектів: 3704, 3705 та 3706.

Суть законопроектів полягає у повній відміні акцизу при розмитнені легкових та вантажних автомобілів з 2021 року. Акциз пропонують відмінити на усі легкові та вантажні автомобілі, кузови до них, мотоцикли, причепи та напівпричепи. Причому як на нові, так і вживані незалежно від віку.

Натомість буде повернута схема обов’язкового техогляду для усіх автомобілів нижче стандарту "Євро-4" (до 2005 року випуску). Техогляд будуть проходити при реєстрації, а потім раз на два роки. Не будуть проходити техогляд антикварні та гоночні автомобілі, а також “євробляхи”, які будуть розмитнені протягом 180 днів з дня набрання чинності цього Закону. Втім, ця норма виглядає настільки непевною, що навряд чи буде буде прийнята в якості Закону.

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Вважати "розкішними" пропонують увесь транспорт віком до восьми років включно та ринковою вартістю понад 200 розмірів мінімальної заробітної плати (в наступному році це буде 1 047 600 грн. або 39 тисяч доларів). Ставку "податку на розкіш" також пропонується трохи переглянути. Зараз вона становить 25 000 гривень, а законопроект пропонує її підняти до 6 розмірів мінімальної заробітної плати (31 428 грн.) Для авто віком від 5 до 8 років пропонують застосовувати коефіцієнт 0,5.

Крім того, нардепихочуть розширити норми "податку на розкіш". Зараз його платять лише власники легкових автомобілів віком до п’яти років і вартістю понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати (1 770 00 грн. або 66 тисяч доларів). В законопроекті 3705 пропонується розширити його норми на мотоцикли та навіть водний транспорт.

Також законопроектом передбачені пільги при розмитнені автомобілів для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок бойових дій, які, у разі прийняття законопроекту, почнуть діяти вже в цьому році. Вони зможуть без сплати ПДВ (тобто лише зі сплатою ввізного мита) розмитнити один недорогий автомобіль (якщо його розмитнення коштує менше 225 тисяч грн).

Протягом 180 днів з дня ухвалення Закону “євробляхерам” можна буде розмитнити автомобілі, що вже ввезені на територію України, без штрафних санкцій.

Законопроекти направлені в профільний комітет, який має їх ухвалити. Після цього вони будуть винесені на розгляд у сесійний зал Верховної Ради для першого читання і остаточного голосування в цілому.

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