В столице на улице Курской (Генерала Воробьева) появился вандал, который калечит будто-бы неправильно припаркованные автомобили.

В сообществе "Типичный Киев" опубликовали снимки изуродованной Skoda Fabia. У нее двери "задуты" строительной пеной, покрышки порезанные, а двери раскрашены из баллончика. В комментариях подавляющее большинство пользователей считают, что такое отношение к чужому имуществу недопустимо и призывают найти и наказать вандала.

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Однако находятся и те, кто считает, что за "неправильную" парковку нужно наказывать. Некоторые из них даже оправдывают подобный вандализм.