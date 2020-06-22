Украинские умельцы уже неоднократно доказывали, что они могут создать что-то невероятное практически из ничего. В том числе и электромобили.

На этот раз умелого мастера удалось найти в Николаевской области. Пенсионер из Баштанки, ранее работавший учителем физики и вел кружок для юных техников, создал небольшой электромобильчик для своих внуков.

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Главное отличие от подобных самодельных изделий, которых много в Украине – отсутствие руля. Вместо него электромобильчик управляется джойстиком, причем довольно успешно. Кузов автомобиля сделан из фанеры старого пианино, а колеса – из советского мотороллера. В электромобиле использованы гелевые аккумуляторы и два электродвигателя.

В своем творении пенсионер на практике показал, что физика достаточно интересная наука, а применяя на практике теоретические знания можно создать что-то невероятное.

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